Richterin stellt Haftbefehl gegen Wendler aus

Der ehemalige Schlagerstar Michael Wendler wird nun von Deutschland per Haftbefehl gesucht. Der Corona-Leugner hätte am Dienstag wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vor Gericht erscheinen sollen, er schwänzte jedoch die Verhandlung. Die deutsche Justiz greift nun hart durch - es könnte laut der deutschen Zeitung „Bild“ sein, dass der in Florida lebende Sänger aus Amerika abgeschoben wird.