Schräg: So wischte RTL den Wendler aus der Sendung

„Radikale Maßnahmen“

Interesse hat die solcherart - wenn man so will - „gerettete“ Show jedenfalls erzeugt. Der Sender freute sich am Sonntag in einer Aussendung, dass die erste Folge „ohne vierten Juror erfolgreicher war als die Auftaktfolge“. Auf die Kritik in den sozialen Medien an der gewöhnungsbedürftigen Bildbearbeitung reagierte RTL mit einer Entschuldigung.