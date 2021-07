Maturareise: K.-o.-Tropfen im Trinkwasser?

Abseits der Klagen über die Maturareise geht schon die nächste große Party ab. Bei „Austria goes Zrce“ lassen bis zum Wochenende Tausende junge Österreicher – unter ihnen Hunderte Schulabsolventen – den Sommer hochleben. Und das ausgerechnet in der Region Zadar, die als Corona-Risikogebiet gilt. Insider sehen bereits den nächsten „Party-Cluster“: „Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber bei so vielen Gästen auf engem Raum wird eine weitere Infektionsserie wohl nicht ausbleiben.“