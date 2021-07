Die Ökobau und die Kraft der Sonne

Ein Kraftwerk der Sonne

„Es ist schön, dass in puncto Nachhaltigkeit gerade ein Umdenken bei Häuslbauern stattfindet. Wer möchte schon in einem Haus leben, das der Umwelt nichts Gutes tut?“, fragt sich der Experte schon lange: „Heute haben wir die Möglichkeit, nachhaltige Energie selbst herzustellen, das Eigenheim etwa in ein Kraftwerk der Sonne zu verwandeln. Wie einfach das funktioniert, werden wir auf der Ökobau vermitteln.“