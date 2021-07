Wetter beruhigt sich: Es wird trockener und wärmer

Über 500 Feuerwehreinsätze in Tirol

In Tirol waren allein in Kufstein am Sonntag 450 Feuerwehrleute damit beschäftigt, die Fluten zu bekämpfen und die Schäden aufzuräumen. Im Fokus des dramatischen Geschehens stand die Festungsstadt und Kelchsau, wo die Wassermassen besonders gewütet hatten (siehe Video oben). Unterstützung kam auch aus den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land. Die Aufräumarbeiten wurden am Montag fortgesetzt und werden sich noch mehrere Tage hinziehen. Die Leitstelle Tirol berichtet, dass von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagnachmittag insgesamt 536 Feuerwehreinsätze stattfanden - davon knapp die Hälfte allein in Kufstein.