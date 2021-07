Ausweis an Wien-Attentäter: 7 Personen angeklagt

Die Mailänder Staatsanwaltschaft will einen Schnellprozess gegen einen mutmaßlichen Fälscherring beantragen. Ein Tschetschene und sechs Ukrainer sollen islamistischen Terroristen, darunter dem Attentäter von Wien, gefälschte Ausweise geliefert haben. Wegen dieses Vorwurfs waren die Männer im Juni in Mailand und in anderen lombardischen Städten festgenommen worden. Über den Antrag auf Schnellverfahren muss in den nächsten Tagen die Untersuchungsrichterin entscheiden.