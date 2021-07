Starkregen kommt nun auch auf Salzburg zu

„Wir beobachten die Situation natürlich genau“, erklärt der Halleiner Feuerwehrkommandant Josef Tschematschar. Grundsätzlich ist man auf derartige Ereignisse immer vorbereitet. So sei etwa das Lager mit Sandsäcken immer gefüllt und auch alle anderen notwendigen Geräte stets einsatzbereit. Das trifft auch für die Feuerwehrleute zu. „Es gibt bei uns immer eine Bereitschaftstruppe“, so der Kommandant. Im Notfall können mehr als 100 Floriani allein in Hallein helfen.