Autodieb rast mit SUV durch Bahnhof nahe London

Ein seltsamer Anblick hat sich am Donnerstag Pendlern am Donnerstag in Cheshunt, einer Trabantenstadt im Norden von London, geboten. Anstelle eines Zuges rauschte ein schwarzer SUV über die Gleise des Bahnhofes. Die Aktion sorgte stundenlang für Zugausfälle im Südosten der englischen Hauptstadt.