Rammbock-Bande stiehlt teure Handys in St. Pölten

Es wird immer dunkler in dem Geschäft am Riemerplatz. Denn am Freitag musste schon die zweite kaputte Auslage provisorisch mit Holzbrettern verriegelt werden. Gegen 1.30 Uhr fuhren Unbekannte in die Fußgängerzone und nutzten das Auto wohl als Rammbock. Die Einbrecher kletterten durch die kaputte Scheibe, schnappten sich teure iPhones sowie iPads und flüchteten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.