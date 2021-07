Facebook enttarnt iranische Spionageoperation

Facebook hat nach eigenen Angaben eine vom Iran gesteuerte Spionageoperation auf seinen Seiten enttarnt und gestoppt. Rund 200 unter falschen Identitäten geführte Konten in dem sozialen Netzwerk seien entfernt worden, wie Facebooks Anti-Spionage-Chef Mike Dvilyanski am Donnerstag mitteilte. Sie seien darauf ausgerichtet gewesen, Daten und Informationen von Mitarbeitern der Rüstungs- und Luftfahrtindustrie in den USA und Europa abzuschöpfen.