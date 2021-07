Italien plant Bewerbung für EM 2028 oder WM 2030

Fußball-Europameister Italien will in absehbarer Zeit als Veranstalter eines Großereignisses auftreten. Nach Worten des Verbandspräsidenten Gabriele Gravina überlegt die FIGC eine Bewerbung für die EURO 2028 oder die WM 2030. Da müsste aber zuvor die Infrastruktur in den Stadien verbessert werden, sagte der Verbandschef am Donnerstag.