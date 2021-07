„Irgendwer muss das dann auch zahlen“

Die Verteilung des Investitionsvolumens für die kulturelle Infrastruktur in Salzburg bis 2030 (ca. 518 Millionen) wurde am Donnerstag im Stadtsenat beschlossen. Bis auf das Geld für „Das Kino“ (1,5 Mio.) spielt die freie Szene so gut wie keine Rolle. Die Gewichtung ist auf große Institutionen wie Festspiele, Salzburg Museum (31 Mio.), Uni Mozarteum (18 Mio.) Landestheater (13,6 Mio.) oder auch das noch zu planende Fotomuseum (30 Mio.) ausgerichtet. Bei Ausnahmen wie dem angedachten Probenhaus für die freie Szene in Gnigl „wird das Projekt klein gehalten und erfüllt nicht einmal Minimalstandards wie genug Werkstätten und Lagerräume“, ärgert sich Randisek.