Die Jagd nach dem neuesten Trend

Hoschek, bekannt für ihre Hommagen an die weibliche Form, stellt auch dieses Mal die Frau in den Mittelpunkt. Rund 13.000 aktive Jägerinnen gibt es in Salzburg – ein Kleidungsstück soll für sie alle zum Must-Have werden. „Die Jacke steht mit ihrer nachhaltigen Verarbeitung für das, was auch die Jagd ausmacht - Anerkennung und Respekt für unsere Natur“, sagt Max Mayr Melnhof.