Rassistischer Klub? Jerusalem sagt Barca-Spiel ab

Der Fußballklub Beitar Jerusalem hat ein für den 4. August geplantes Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona in Jerusalem abgesagt. Grund dafür sei die Weigerung der Spanier, in Jerusalem zu spielen, sagte ein Sprecher des Klubs am Donnerstag. Vergangene Woche hatte der Palästinensische Fußballverband die Wahl des Spielorts kritisiert.