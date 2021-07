Tiroler Polizeihund stellt Einbrecher-Duo im Wald

Einem Polizeihund ist es zu verdanken, dass die Flucht zweier Ungarn im Altern von 29 und 48 Jahren nach einem Einbruch rasch ein Ende fand. Am Mittwochabend schlug das Duo in einem Wohnblock in Innsbruck zu. Alarm geschlagen hatte ein Bewohner (51), in dessen Wohnung die beiden Männer ebenfalls eingedrungen waren. Laut Polizei sind die Täter bereits amtsbekannt. Sie wurden festgenommen.