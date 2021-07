Wiener Terrorprozess: Vom Sportler zum Schlächter?

„Nur für Fotos so posiert“

Der Angeklagte sagt, er sei dreimal in Syrien gewesen, von Kampfhandlungen habe er nichts mitbekommen. Ein Foto, das ihn mit einer Schusswaffe zeigt, erklärt er so: „Ich habe nur für Fotos so posiert.“ Grund der Reisen war, das Grab des Schwagers zu besuchen, der bei Kampfhandlungen für den IS getötet worden ist. Auch dass er viel Wissen über den IS habe, bestreitet Turpal I.: „Ich habe alles nur aus der Zeitung erfahren.“