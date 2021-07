Kein besonderer Ehrgeiz bei Paketzustellung

DPD: An Nachschulungen werde gearbeitet

Dass die Zustellung in diesem Fall nicht optimal verlaufen ist, musste auf Anfrage auch DPD zugeben. Beim Fahrer habe es sich um eine Urlaubsvertretung gehandelt. Man könne den Ärger des Kunden verstehen, bitte aber gleichzeitig um Verständnis, dass es bei neuen Fahrern zu Abweichungen in der Zustellung kommen könne. Es werde bereits an entsprechenden Nachschulungen gearbeitet. Außerdem habe Herr F. selbst eine erneute Zustellung abgelehnt, da er die Produkte schließlich woanders gekauft habe.