Forstarbeiter (82) von Baumstamm überrollt - tot

Der 82-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Waldstück bei Wölfnitz mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Da er in den Abendstunden nicht bei seinen Angehörigen eintraf, hielt sein Schwiegersohn um 20.45 Uhr Nachschau. Er konnte seinen Schwiegervater nur mehr tot auffinden. Ein Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden.