Bundesliga-Teams: Das Geld kommt überall pünktlich

Der beste Schiedsrichter heißt Harald Lechner, zum achten Mal in Folge räumte er den Pokal ab. Ähnlich dominant wie Salzburg, das in allen Bereichen das Maß aller Dinge ist - das ergab eine VdF-Umfrage unter den Profi-Kickern: Einzig bei der „angemessenen Ausrüstung“ gaben Zlatko Junuzovic und Co. sich „nur“ 9 von 10 Punkten. In Wolfsberg und Ried hat man scheinbar Probleme mit der „Wäsche“ (je 4 Pkt.). Nicht gut (5 Pkt.) kommt die Austria beim „Image des Klubs“ bei den eigenen Spielern weg, noch schlechter als die Admira und der LASK trotz der laufenden FIFA-Untersuchungen. Erfreulich ist bei allen die Zahlungsmoral, das Geld kommt überall pünktlich.