60 Millionen € für Linzer E-Mobilitäts-Offensive

„Realistischere Ziele setzen“

Baier kritisch: „Die Zahl 600 klingt gut, aber ich glaube, dass man damit der Sache nichts Gutes tut. Man sollte sich realistischere Ziele setzen. Laut Experten kostet ein derartiger Schnell-Lader in der Anschaffung inklusive Errichtungs- und Netzkosten rund 100.000 Euro. 60 Millionen Euro kann die Stadt nie aufbringen. Deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass es sich um einen Wahlkampf-Gag handelt.“ Luger argumentiert die Zahl mit einem Vergleich mit der norwegischen Haupstadt. Seine Rechnung: Oslo ist dreimal so groß wie Linz, verfügt über 1300 Ladestationen und will noch weitere 600 errichten. Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl wären deshalb für ihn bis 2025 in Linz 600 sinnvoll.