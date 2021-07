Die Koryphäe erklärt die neue Zauberformel

Der gehört auch Walter Hörmann an, seines Zeichens Sportdirektor im steirischen Fußballverband. „Weniger Spieler, verkleinerte Spielformen, Tabellen erst ab der U13, alle sollen gleichmäßig eingesetzt werden - der Spaß soll an erster Stelle stehen“, schwärmt Hörmann von FUNiño. Eine Koryphäe des Kinder- und Jugendfußballs wird auch bei der Trainerfortbildung des Verbandes am Sonntag in Wagna referieren.



Theorie und Praxis

Der deutsche Sportwissenschaftler Prof. Matthias Lochmann ist Experte für FUNiño. Hörmann: „Er wird das neue Wettkampfsystem sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vorstellen.“ Bayern setzt seit dem Vorjahr auf die neue Zauberformel im Nachwuchs, der Rest Deutschlands zieht heuer nach.