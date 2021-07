Corona-Zwist: Galatasaray in Athen abgewiesen!

Die Mannschaft war am Montag auf dem Weg zu einem Testspiel mit dem griechischen Klub Olympiakos Piräus und wurde verschiedenen Berichten zufolge am Flughafen in Athen vor der offiziellen Einreise zu einem Corona-Test aufgefordert. Die Mannschaft war angeblich mit Tests nicht älter als 24 Stunden angereist. Man habe es abgelehnt, einen weiteren zu machen, hieß es. Daraufhin hatte der griechische Zivilschutzchef Nikos Chardalias der Mannschaft die Einreise verweigert.