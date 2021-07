Straßenbahnunfall in Wien fordert vier Verletzte

Fahrer im Cockpit eingeklemmt und an Beinen verletzt

Vorwiegend hätten die Verletzten Prellungen davongetragen. „Schwerer verletzt wurde allerdings der Lenker der hinteren Straßenbahn“, so Had. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls im Cockpit eingeklemmt worden und trug Verletzungen an den Beinen davon. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA sagte, habe das Opfer mit hydraulischem Rettungswerkzeug aus der Straßenbahn befreit werden müssen. Beide Züge würden „massive Verformungen“ aufweisen.