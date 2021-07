Dutzende Tote bei Großbrand auf Corona-Station

Das Krankenhaus befindet sich in der Stadt Nassiriya in der Provinz Dhi Qar, rund 370 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad. Laut Angaben des Sprechers lagen in der Isolierabteilung des Spitals 63 Covid-19-Patienten. Die mindestens 41 Todesopfer seien an schweren Verbrennungen gestorben. In sozialen Medien ist sogar von 58 Toten die Rede. Außerdem soll es Dutzende Verletzte geben.