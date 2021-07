Bauboom heizt die Kosten weiter an

„Der Corona-Investitionsbonus der Bundesregierung hat für einen Bauboom gesorgt, auch in Hotellerie und Gastronomie“, erklärt Gröger. In Salzburg würden auch das Land und die Gemeinden jetzt vermehrt bauen, sagt der Wohnbau-Vertreter. Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. 132 neu bewilligte Gebäude ohne Wohnungen in Salzburg im ersten Quartal sind ein deutlicher Rekord. In den vergangenen zehn Jahren waren es nie mehr als 100.