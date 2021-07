So trotzt Heidi Klum der Gluthitze in den USA

Der Westen der USA kämpft derzeit gegen eine extreme Hitzewelle. Temperaturen weit über 40 Grad wurden etwa in Las Vegas gemessen, im kalifornischen Death Valley kletterte das Thermometer am Sonntag gar auf 54 Grad. Und auch Klums Wahlheimat Los Angeles gab‘s am Wochenende richtig heiße Sommertemperaturen. Wie die 48-Jährige der Hitze trotzt? Richtig - ohne Wäsch‘ am Körper ...