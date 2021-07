Entgleiste Murtalbahn: Wie konnte das passieren?

Wie ein Mahnmal liegt das Wrack des Triebwagens in der Mur bei Ramingstein (Sbg.), nur rund 100 Meter von der steirischen Landesgrenze entfernt. Am Freitag in der Früh entgleiste hier eine Garnitur der Murtalbahn wegen eines entwurzelten Baums auf den Schienen - die „Steirerkrone“ hat berichtet. 53 Fahrgäste - vorwiegend steirische Kinder und Jugendliche, die auf dem Weg in die Schule nach Tamsweg waren - erlebten den Horror-Unfall mit. 17 Schüler wurden dabei verletzt, ein Mann musste wegen eines Oberarmbruchs operiert werden.