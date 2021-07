Verlängerung von Beihilfe wurde zur Geduldsprobe

Finanzministerium: „Bemüht, Anträge so rasch wie möglich zu erledigen“

Nach Anfrage der Ombudsfrau kam plötzlich Bewegung in den Fall. Laut Finanzministerium wurde am 3. April 2021 ein Antrag auf Weitergewährung der Familienbeihilfe gestellt. Anträge gelangen laut Ministerium in einen bundesweiten Arbeitsvorrat und werden chronologisch abgearbeitet. Man sei bemüht, alles so rasch wie möglich zu erledigen. Herrn K.s Antrag sei am 17. Mai erledigt und die Leistung am selben Tag überwiesen worden. Durch die Bearbeitungsdauer entstandene Unannehmlichkeiten für den Leser bedaure man sehr.