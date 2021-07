22 Führerscheine wegen Alkoholisierung abgenommen

Häufige Unfallursache im Straßenverkehr ist Alkohol am Steuer. Aus diesem Grund fand in der Nacht auf Freitag abermals ein Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer in Kärnten statt. Dabei wurden insgesamt 22 Führerscheine wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen. Weiters wurden elf Minderalkoholisierungen festgestellt. Wegen Übertretungen der Straßenverkehrsordnung gab es auch 221 Strafen sowie 178 Anzeigen.