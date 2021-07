Brand in Garage: Privater Fuhrpark wurde zerstört

Die Werkstatt des 40-Jährigen, der Garagenbereich und ein Teil des Dachstuhles am Wohnhaus in Neudorf bei Hermagor wurden zerstört. In der Garage befanden sich zwei Autos, ein Wohnwagen und zwei Motorräder - die Fahrzeuge wurden ebenfalls zerstört. Die Höhe des Schadens konnte bisher noch nicht beziffert werden.