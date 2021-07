Fake-Agentur überredet Models zu Fotoshootings

„Immer wieder kommt uns zu Ohren, dass Models von vermeintlichen Scouts unserer Agentur ,1st Place Models‘ angesprochen werden. Diese Fake-Scouts verwenden selbst gebastelte Visitenkarten, die zwar auf unsere Homepage und unsere Social-Media-Kanäle verweisen, aber auf eine Mail-Adresse von einem Free-Mail-Service“, weiß Wachta. Dahinter stecken Kriminelle, die auch in anderen Bundesländern ähnlich arbeiten: “Sie überreden die Models zu Kursen oder Fotoshootings und verlangen Geld dafür", so Wachta, der junge Menschen vor Scamming bewahren will.