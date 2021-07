Erstmals in OÖ Schrittmacher für Zunge implantiert

Durch die Atemaussetzer kommen die Betroffenen nie in Tiefschlafphasen. Müdigkeit, aber auch psychische Erkrankungen sind oftmals die Folge. Das Spannende an dem Zungenschrittmacher: Der Patient schaltet selbst vorm Schlafgehen mit einer Fernbedienung das Gerät ein und, wenn er in der Früh aufsteht, wieder ab.