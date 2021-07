„Gefängnis bringt nichts, brauche eine Therapie“

Der 12. März im Pongau. Mit bis zu 220 km/h raste ein 27-Jähriger der Polizei davon, gefährdete dabei andere Personen und prallte letztlich in ein Polizei-Auto. Nun, im Landesgericht, gab er die Vorwürfe zu. Nur: Er will lieber in die Anstalt als in die Zelle. Der Prozess wurde vertagt.