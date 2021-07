Kind bei Corona-Test in Apotheke abgewiesen

Um ins Freibad zu gehen, suchte Erika St. mit ihrem sechsjährigen Enkelsohn Sebastian eine nahe gelegene Apotheke auf, um dort einen Test zu machen. In einer Apotheke in Floridsdorf wurde sie trotz Termin abgewiesen. Die Begründung lautete: Es wird kein Abstrich bei Kindern unter zehn Jahren gemacht. Erika St. musste stattdessen auf eine Apotheke in Niederösterreich ausweichen. Mit den Öffis fuhren sie eine Dreiviertelstunde dorthin. Am Ende wurde Sebastian getestet, aber der Ärger war groß.