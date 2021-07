Helga Rabl-Stadler: „Nein, nein, nein!“

Sie wollen doch nicht allen Ernstes in Pension gehen und Oma sein? Das schaffen Sie ja nicht.

Ich stehe seit meinem 30. Lebensjahr in der Öffentlichkeit und war 52 Jahre berufstätig. Wenn es lauter Leute wie mich gäbe, könnte das Pensionssystem jubeln. Ich glaube, es wird mir auch mal ganz guttun, etwas weniger Belastungen zu haben. Wenngleich ich zugebe, dass der Übergang eine große Herausforderung wird. Ich habe mich ja immer über meinen Beruf definiert und ihn über alles geliebt. Ich spiele nicht Golf, mache keinen Sport. Am liebsten lese ich. Nächsten Sommer plane ich, ein Haus in Italien zu mieten und nicht in Salzburg zu sein. Denn Ratschläge machen nur demjenigen eine Freude, der sie gibt.