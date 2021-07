„Jedermann“: Wenn Theater wie guter Sex ist ...

Wer sagt, dass der „Jedermann“ nicht überraschen kann? Der Hofmannsthal-Klassiker (heuer Premiere am 17. Juli) erfährt durch seinen 20. Jedermann und seine 36. Buhlschaft (wieder einmal) frischen Wind. Und was für einen. Denn mit Lars Eidinger (45) und Verena Altenberger (31) engagierten die Festspiele an der Salzach zwei der facettenreichsten Schauspieler auf dem Markt.