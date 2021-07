Bei Altach gibt‘s Saisonkarte zum Schnäppchenpreis

Den Altacher Saisonkartenbesitzern der vorigen Spielzeit flatterte in den letzten Tagen ein Brief ins Haus. Mit einem Angebot, eine neue Saisonkarte zu kaufen. Die Offerte erstaunte so manchen: Um nur 22 Euro gibt es einen Sitzplatz für die am 24. Juli mit dem Heimspiel gegen den LASK beginnende Saison. Die Rheindörfler haben also die wegen Corona nicht besuchbaren Heimspiele der letzen Saison - das waren immerhin 15 von 16 für die neue Saison de facto gutgeschrieben. „Die Goodwill-Aktion war deshalb durchführbar, weil wir die entgangenen Einnahmen aus einem Fördertopf erhalten haben“, sagt Altachs Geschäftsführer Christoph Längle.