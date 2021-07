„Die Brutalität kennen wir nur aus Kriegsgebieten“

Eine Geschichte wie aus einem Thriller: Das FBI verwanzt Handys und verteilt sie an Banden, Tausende Kriminelle kommunizieren jahrelang darüber. Am Ende der Erfolg: 700 Razzien und 800 Festnahmen in Dutzenden Ländern, darunter auch Österreich. Daniel Lichtenegger hat die Aktion im österreichischen Bundeskriminalamt geleitet und gibt im Gespräch mit Damita Pressl detailreiche Einblicke.