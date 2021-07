Nationalrat: „Wer zahlt Kosten der Corona-Krise?“

Die Parteien haben sich am Mittwoch in der Nationalratssitzung heftige Wortduelle geliefert. Grund dafür war eine Debatte über die Begleichung der Kosten der Corona-Krise. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) musste sich dazu in einer „Aktuellen Stunde“ scharfe Kritik - vor allem von der SPÖ - anhören. „Wer zahlt die Kosten der Krise? Es sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es sind die zukünftigen Pensionistinnen und Pensionisten. Es sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die die türkise ÖVP durch Leistungskürzungen noch schneller in die Armut drängen wird“, kritisierte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner brachte dazu wieder einmal die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern ins Spiel, die von Kurz aber weiterhin abgelehnt wird.