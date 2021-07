Straches „strenge Rechnung“ | Null-G im Parlament

In vier Prozesstagen will das Gericht klären, ob der ehemalige FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler der Republik, Heinz Christian Strache, korrupt ist. Ob er, verkürzt gesagt, im Gegenzug für eine Parteispende und Einladungen zu Reisen dafür gesorgt hat, dass einem Freund, dem Betreiber einer kleinen Privatklinik in Wien, ein günstiges Gesetz zurechtgezimmert wurde. Das bestritten am ersten Prozesstag gestern sowohl Strache wie auch der Klinikbetreiber. Im Prozess spielt dabei weniger Ibiza, sondern vielmehr eine andere Insel eine entscheidende Rolle: Das griechische Korfu. Dorthin soll der Klinikbetreiber Walter Grubmüller laut Anklage Strache und seine Frau im Jahr 2018 eingeladen haben. Strache erklärte dazu vor Gericht, dass die Reise bereits früher, als er noch kein Regierungsmitglied war, stattgefunden habe. Und außerdem, so Strache, sei er mit seiner Frau per Linie nach Korfu geflogen, dort habe man zufällig die Grubmüllers getroffen und sei eingeladen worden, mit ihm zurückzufliegen. Strache dazu wörtlich vor der Richterin: „Ich habe mich an den Kosten beteiligt und dem Piloten 200 Euro gegeben. Strenge Rechnung, gute Freunde, das habe ich schon von meiner Mutter gelernt. Ich komme aus kleinen Verhältnissen.“ Ein Kernsatz, um den es bei der Aufarbeitung der Causa Strache geht: Denn genau das, die „strenge Rechnung“, wird beim gefallenen Spitzenpolitiker stark bezweifelt.