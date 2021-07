Deutschland droht im August ein Bahn-Streik

Im Streit um höhere Löhne hat die deutsche Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot der Deutschen Bahn als Täuschung abgelehnt und treibt die Vorbereitungen für Streiks im August voran. „Es handelt sich weder um ein ernsthaftes noch um ein erweitertes Angebot, sondern um eine vor Falschbehauptungen nur so strotzende Scheinofferte mit dem Ziel, die GDL in der Öffentlichkeit als irrational darzustellen“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag.