Kein Funkkontakt: Flugzeug in Russland abgestürzt?

Suchhubschrauber ausgeschickt

Der Zivilschutz habe einen Hubschrauber mit Sanitätern und Ärzten an Bord in das Gebiet geschickt. Laut der Agentur Interfax tauchten schwache Funksignale aus dem Ochotskischen Meer am Pazifik auf. An Bord waren ersten Angaben zufolge 28 Menschen, unter ihnen sechs Crewmitglieder.