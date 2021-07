Spende floss, da „Linie der Freiheitlichen gefiel“

Grubmüller habe „niemals eine Gesetzesänderung verlangt“, so der Verteidiger des Klinik-Betreibers. Das Motiv für die Spende sei vielmehr Enttäuschung über andere Parteien gewesen. In seiner Zeugeneinvernahme betonte Grubmüller dann, er habe der FPÖ „absichtlich 10.000 Euro überwiesen. Ich wollte, dass es an den Rechnungshof geht. Weil mir die Linie der Freiheitlichen Partei bei der Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft bei den Kammern gefallen hat.“