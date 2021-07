EM-Urlaub vorbei: Dragovic meldet sich zum Dienst

Foda zählt weiter auf Drago

Trotz seines Wechsels von der deutschen Bundesliga in die weniger stark eingeschätzte serbische Liga dürfte er seinen Platz im ÖFB-Nationalteam behalten. Das jedenfalls suggerierte Teamchef Franco Foda in seiner EM-Bilanz. „Für mich persönlich hat es keine Auswirkungen. Wenn er seine Leistungen bringt, wird er auch weiterhin ein Thema beim Nationalteam sein“, versicherte Foda. Auch wenn er in Leverkusen nicht gespielt hätte, hätte der 30-Jährige im Team immer seine Leistung gebracht.