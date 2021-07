Schlange fuhr als blinder Passagier im Auto mit

In Graz kroch eine Schlange aus der Toilette und biss einen Mann an besonders empfindlicher Stelle. In Steyr (Oberösterreich) endete die Begegnung mit einem Reptil zwar ohne Biss, aber sicherlich mit einem ebenso großen Schrecken. Eine 1,5 Meter lange Äskulapnatter hatte es sich dort im Auto einer Mutter gemütlich gemacht.