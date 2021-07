Trauer um Bill Ramsey: Schlagerstar ist gestorben

Bill Ramsey musste sich gesundheitsbedingt bereits vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückziehen, nachdem er noch bis ins hohe Alter Schaffenskraft für seine Leidenschaften Jazz und Blues gezeigt hatte. Am 1. März 2019 lief zuletzt seine Radiosendung „Swingtime“, die er über 30 Jahre im Hessischen Rundfunk moderierte. Im Juli 2018 fand sein letztes Konzert in Darmstadt statt. Kurz danach machte der seit Langem mit seiner vierten Frau in Hamburg lebende Ramsey eine Parkinson-Erkrankung öffentlich.