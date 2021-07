Sänger Pietro Lombardi kündigt seinen Rückzug an

„Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist!“ Der deutsche „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardo hat am Montag auf Instagram angekündigt, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. In letzter Zeit hätte er Projekte begonnen und wieder hingeschmissen. Normalerweise ziehe er alles durch. Ihm fehle aber die „Kraft und Energie“ und er habe sich eingestanden, dass etwas nicht stimmt.