Paketabholung rund um die Uhr: Start für „WienBox“

Wer übers Internet bestellt oder auch selbst etwas versenden möchte, kann sein Paket künftig in Wien auch in der „WienBox“ abholen bzw. deponieren. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde jetzt gestartet. Die erste eigens dafür errichtete Anlage wurde am Montag in Neubau enthüllt. Tatsächlich gehören jedoch schon mehr als 200 Paketabholstationen mit über 7000 Fächern zum System, da auch zahlreiche Partner an Bord sind. Deren Angebot wird nun virtuell zusammengefasst.