Wanderer stürzte bei Tour mit Freund in den Tod

Gegen 9.30 Uhr starteten die beiden Freunde von der Inzinger-Alm aus zum Brechten und anschließend über den langen Sattel in Richtung Süden. Auf Höhe des Blockwerks zum „Hohen Bremstall“ rasteten sie und gingen anschließend wieder in Richtung Brechten. Nach einem Schneefeld, welches sie umgingen, bogen sie nach rechts im weglosen, alpinen Gelände ab und wollten gegen 14 Uhr dort in Richtung Osten zur Inzinger-Alm absteigen.