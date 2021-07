„Heutige Debatten sind Kindergeburtstage“

Wie hat sich Ihre eigene Partei gewandelt?

Ich denke, dass sie sich über die Verankerung und Verbreiterung in den Städten und Gemeinden fest etabliert hat. Die Basisarbeit dort ist ein Fundament. Inzwischen gibt es sogar eine Durchgängigkeit zwischen dem Bundesministerium Gewesslers über mein Landesratsressort bis in die Gemeinden, wenn es um Radwege, Verkehr, Klimaschutz, erneuerbare Energien, Biodiversität geht. Das ist auch ein Unterschied in der Wirkmächtigkeit.